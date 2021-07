Philippe Albert préface une saison qui s’annonce passionnante en Pro League: «Mon Top 4: le FC Bruges, Genk, La Gantoise et Anderlecht»

Philippe Albert, déjà au micro ce soir à Standard-Genk, préface une saison qui s’annonce passionnante.

Vous avez bien digéré l’Euro, Philippe ?

Oui. Il y a certes de la déception mais il faut accepter que les Diables soient battus par plus fort. Même si certains sont tombés sur le dos de Roberto Martinez ou de ses joueurs, il n’y a pas de honte à s’incliner devant cette très belle équipe d’Italie. Et sur le plan du boulot, avec Vincent Langendries, Pierre Deprez et tous les techniciens, ce fut pour moi la meilleure ambiance jamais connue dans un grand tournoi. Vraiment une super-période.