Inondations: le gouvernement anticipe l’allongement du congé de deuil de 3 à 10 jours

Une trentaine de décès et plus d’une centaine de disparus. Les inondations de la semaine passée ont semé la désolation et la mort en Wallonie. Et frappé en plein cœur des familles sinistrées. Face à ces drames, le ministre fédéral du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), a décidé, au nom du gouvernement, d’anticiper l’allongement du congé de deuil à dix jours.

Cette réforme avait été approuvée en commission des Affaires sociales en mai. Il s’agissait d’une proposition de loi déposée par la députée CD&V Nahima Lanjri portant le congé de deuil de trois jours (à prendre entre le moment du décès d’un proche et celui des funérailles) à dix jours. Les personnes ayant perdu un enfant ou un conjoint pouvaient ainsi disposer de sept jours supplémentaires à prendre dans l’année suivant cette perte douloureuse. Dix jours rémunérés à 100 %, que l’on soit fonctionnaire, salarié ou indépendant.