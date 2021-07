Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins ont finalement réduit leurs gains

Sofina (395,00) avait pris la tête avec un gain de 2,54 pc, devançant Elia (94,55) et WDP (36,12) qui gagnaient 2,00 et 1,35 pc. AB InBev (57,88) et KBC (66,00) avaient viré de 0,28 et 0,69 pc à la baisse, Ageas (44,05) cédant 0,45 pc. arGEN-X (271,50) ne gagnait plus que 1,42 pc et Solvay (110,05) terminait de 0,23 pc dans le rouge alors que Galapagos (51,29) et UCB (90,10) s'appréciaient de 0,25 et 0,74 pc. Aperam (47,94) était finalement négative de 0,23 pc alors que Umicore (54,00) était en hausse de 0,60 pc, GBL (97,10) et Melexis (85,90) s'appréciant de 1,68 et 0,94 pc. Proximus (16,92) était en baisse de 0,35 pc et Telenet (32,38) en hausse de 0,12 pc, Orange Belgium (19,48) gagnant par ailleurs 0,52 pc tandis que Bpost (9,88) reperdait 0,20 pc. Colruyt (47,77) et Ahold Delhaize (25,63) terminaient de 0,10 et 0,27 pc dans le vert.