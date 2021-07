Jeux olympiques: Djokovic prêt à réaliser le Grand Chelem doré comme Steffi Graf

Le N.1 mondial doit encore remporter l’US Open et les Jeux pour entrer dans l’histoire.

Le N.1 mondial du tennis Novak Djokovic tentera à Tokyo de poursuivre sa route vers le « Grand Chelem doré », une performance réalisée dans l’histoire uniquement par Steffi Graf en 1988.

Djokovic a déjà remporté cette année l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon, égalant le record de 20 victoires en Grand Chelem, et a désormais dans le viseur les Jeux Olympiques et l’US Open.

Aucun homme n’a jamais réussi ce qu’on appelle le « Grand Chelem doré », à savoir conquérir la même année les quatre tournois majeurs et l’or olympique. Deux joueurs, l’Américain Donald Budge en 1938 et l’Australien Rod Laver en 1962 et 1969, ont réussi à remporter les quatre Grands Chelems la même année.