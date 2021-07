Mbaye Leye lance la saison des Rouches contre Genk: «On veut montrer un autre visage du Standard»

Le Standard et Genk ouvriront, ce vendredi soir à Sclessin, le championnat 2021-2022. Avec, du côté liégeois, l’ambition d’effacer au plus vite les stigmates d’une saison très compliquée et de se refaire une santé sportive et financière, et du côté limbourgeois, la volonté de confirmer les belles dispositions affichées tout au long d’un exercice achevé par une victoire en finale de la Coupe de Belgique, des Playoffs 1 de feu et un rêve de doublé. C’est dire si, sur le papier, Genk partira avec les faveurs du pronostic, même si le Standard n’a plus perdu un match de reprise depuis six ans (2-1 à Courtrai en juillet 2015).