Télévision: et maintenant, les Jeux olympiques!

Jamais deux sans trois. Après l’Euro de football et le Tour de France, les amateurs ont droit à une nouvelle dose de sports durant les 15 prochains jours, avec les Jeux olympiques de Tokyo, auxquels les chaînes de télévision déroulent le tapis rouge à partir de ce vendredi. C’est que la popularité des Jeux ne faiblit pas, comme on a pu le voir lors des JO de Rio, en 2016, où on estime qu’une personne sur deux dans le monde a regardé une partie des épreuves. Et, pour rester dans les chiffres, la compétition brésilienne d’il y a 4 ans avait donné lieu à 350.000 heures de retransmission télévisée, avec sur plus de 500 chaînes de télévision.

Les contorsions dues au décalage horaire font aussi partie de la grande histoire des Jeux olympiques. Elles seront de nouveau de rigueur pour cette édition, étant donné les 7 heures de décalage avec le Japon, sur les chaînes de la RTBF et de France Télévisions.