Coronavirus: les labels «covid safe» se multiplient, sans encadrement

Gel hydroalcoolique, ok. Terminal de paiement à bonne distance, ok. Présence d’un thermomètre derrière le comptoir de réception, ok. Fonctionnement de sa pile, ok également. « Et comment calculez-vous le nombre de masques que vous gardez en stock ? » Après quelques explications de la réceptionniste, Kris Troukens continue sa visite vers le restaurant, sa liste de 140 points à checker en main. Puis ce sera au tour des chambres et dans trois heures, l’ensemble du Thon Hotel Bristol, situé le long de l’avenue Louise à Bruxelles, aura été passé au peigne fin. But de l’opération : le renouvellement de son label « CovidClean », matérialisé par une plaque sur fond bleu apposée à l’entrée des lieux. « L’hôtel doit valider 60% des points, ceux que nous avons définis comme obligatoires, mais qui ne sont pas connus par lui. Ici, a priori, il n’y a pas de souci, tout est en règle ».