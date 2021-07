Un grand saut dans l’inconnu que Jordi Condom cherche à orienter de la meilleure manière possible, en manœuvrant avec prudence. « Je ne vais pas dire que le manque de vécu de ce groupe est un point faible », explique l’entraîneur espagnol. « Même s’il est certain que, pour beaucoup, il s’agira d’une première à ce niveau. Ce qui est contrebalancé par l’enthousiasme et l’excitation que cela provoque. Je suis confiant, nous avons très bien travaillé. »