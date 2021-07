Après le covid, les inondations ébranlent la rentrée scolaire

L’accalmie aura été de courte durée. Mis à rude épreuve après un an et demi de fonctionnement au rythme du covid, les acteurs de l’enseignement et les élèves pensaient vivre une rentrée des classes « ordinaire ». C’était sans compter avec les inondations survenues dans le sud du pays la semaine dernière. La catastrophe n’a épargné personne.

La province de Liège est de loin la plus touchée. Le Secrétariat général de l’enseignement catholique (Segec) qui scolarise un élève sur deux a fait les comptes. Au total, pas moins d’une quarantaine d’écoles connaissent des dégâts d’une intensité variable. Mais les autres provinces ne sont pas en reste. Dans les provinces du Hainaut, de Namur, du Luxembourg et du Brabant-Wallon, ainsi que la Région bruxelloise, une quinzaine d’établissements ont pris l’eau.