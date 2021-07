Jorre Verstraeten: «Elle me donne des conseils»

Des quatre judokas belges présents à Tokyo, Jorre Verstraeten sera le premier en piste, samedi, en moins de 60 kg. A 23 ans, le Louvaniste, vainqueur cette année du Grand Chelem d’Antalya, se dit « dans la meilleure forme de (sa) vie » après une préparation idéale. « Charline me soutient et me donne des conseils », dit-il. « Elle a beaucoup d’expérience. » Comme d’habitude, Verstraeten a éteint son portable juste avant le tirage au sort de ce jeudi pour qu’on ne le mette pas au courant de ce qui l’attend. « Certains aiment connaître leur tableau afin de visualiser, mais pas moi. Cela risque de créer des attentes qui ne sont jamais en phase avec la réalité. De toute façon, je connais tous les judokas de ma catégorie. Et avant chaque combat, mes coachs Cédric (Taymans) et Fred (Georgery) me disent ce qu’il est important de savoir de mon adversaire. »