Jeux olympiques: les combats de Charline Van Snick

Elle a le teint hâlé, les tatouages (nombreux) en bandoulière et les cheveux vaguement mauves – « En fait, c’est un mélange de bleu et de rose, pour symboliser l’égalité entre les sexes ! » Extrêmement détendue et d’excellente humeur, Charline Van Snick est prête pour son troisième tournoi olympique consécutif. Le premier, à Londres, s’était soldé par une médaille de bronze qui avait lancé sa carrière, le second, à Rio, s’était terminé dans les larmes après une élimination dès le deuxième tour. « J’ai envie de me transcender », dit-elle avant de monter sur le tapis du prestigieux Budokan, dimanche. L’un de ses nombreux combats.