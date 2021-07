Sans-papiers: le jour d’après, du soulagement, des tensions, et beaucoup de soupe

Les grèves de la faim et de la soif sont suspendues dans les trois sites d’occupation bruxellois.

Reportage

Du foie, cuit au réchaud, ça faisait longtemps. Et une tartine, à l’hôpital, enfin deux mais petites. « Je ne devrais pas, mais bon… » La soupe a ses limites. Alors après presque deux mois de grève de la faim rompue voilà 24 heures, Nezha fait un écart. « Je sais que je ne risque pas d’aller à la toilette avant plusieurs jours avec ça. En fait, on mange mais seulement un peu, car tout est attaché. Après, il faudra manger des lentilles, des salades, ce genre de choses. Et être suivie par un médecin. »