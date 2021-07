Coronavirus: Israël veut interdire les lieux publics aux personnes non vaccinées

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé jeudi que tous les résidents d’Israël non vaccinés seront « bientôt » interdits de tous les lieux publics accueillant 100 personnes ou plus, relatent des médias israéliens. Cette interdiction s’appliquera à l’intérieur comme à l’extérieur, et inclura les synagogues.

M. Bennett a également annoncé qu’à partir du 8 août, les personnes ne seront autorisées à entrer dans les théâtres, les stades ou les lieux de culte que si elles présentent une preuve de vaccination, une preuve qu’elles ont guéri du Covid-19 ou un test négatif. De cette manière, le gouvernement espère encourager les personnes non vaccinées à se faire traiter.