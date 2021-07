Pepinster recommande le port du masque à tous ceux qui déblaient les gravats

Le travail de déblaiement et de nettoyage se poursuit dans les villes wallonnes touchées par les inondations meurtrières et dévastatrices.

Le travail de déblaiement et de nettoyage se poursuit dans les villes wallonnes touchées par les inondations meurtrières et dévastatrices. Une des communes les plus touchées, Pepinster, conseille à la population et aux volontaires de porter un masque durant les opérations de nettoyage. C’est ce que rapportent nos collègues de SudInfo sur leur site internet.

La raison ? Outre la boue et l’eau, des dégagements d’hydrocarbure ont eu lieu durant les tragiques événements. Il est donc conseiller de se protéger.