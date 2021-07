Les zones sinistrées menacées d’inondation ce week-end: «La vigilance est de mise»

Les quantités de pluie attendue ne devraient cependant pas provoquer de débordements des cours d’eau plus importants.

La vigilance est de mise ce week-end en raison des prévisions météorologiques annonçant des précipitations potentiellement intenses et orageuses, avertissait jeudi après-midi la Direction générale des Voies hydrauliques sur son site internet.

«Des phénomènes de ruissellement, saturation des réseaux d’égouttages, débordement de petits cours d’eau pourraient se produire», précise la DG, ajoutant que les prévisions seraient affinées au cours des prochaines 24 heures.

«Compte tenu des dégâts provoqués par la crue des 14 et 15 juillet (pertuis obstrués, réseau d’égouttage obstrué, présence d’embâcles, création de ravines, etc), l’écoulement habituel des eaux est perturbé et des évènements localisés d’inondation sont éventuellement à craindre, même dans des endroits inhabituels.»