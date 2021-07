Des centaines de sans-papiers devant la zone neutre

La zone neutre que Sammy Mahdi a mise en place pour solutionner la grève de la faim des sans-papiers du Béguinage, de l’ULB et de la VUB est victime de son succès. Entre 250 et 500 personnes feraient la file actuellement, selon un conseiller de l’Office des étrangers présent sur place. Hier, une soixantaine de personnes ont été entendues par des conseillers, seules huit d’entre elles disaient appartenir au mouvement des grévistes qui peuvent bénéficier d’une procédure facilitée (possibilité de faire la demande sur place et non via la commune, pas d’examen de recevabilité) et accélérée. Les portes ne sont cependant théoriquement pas fermées aux autres personnes qui souhaiteraient obtenir de l’information. Le problème, c’est que la capacité n’est pas adaptée à une demande bien plus importante qu’attendu. Limités par la période de congés, les effectifs ont pu être renforcés par… deux personnes ce jour.