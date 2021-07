C’est via son site internet que le Real Madrid a annoncé la mauvaise nouvelle : Karim Benzema a été testé positif au coronavirus.

Le message est laconique. Bref, on n’en sait pas plus pour le moment. Mais il est certain qu’il devra observer quelques jours de quarantaine.

Le voici donc au repos forcé alors que le club madrilène a déjà repris les entraînements.