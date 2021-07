Coronavirus: pourquoi le Centre de crise arrête ses conférences de presse

Le Centre de crise s’est réuni une nouvelle fois ce vendredi 23 juillet pour faire le point sur l’épidémie. Un rituel qui touche à sa fin, puisqu’il s’agissait de la dernière conférence de presse. « Nous espérons que c’est une conclusion. Il nous reste à vous souhaiter un bel été, même si pour certains c’est compliqué vu les circonstances récentes » a indiqué Yves Van Laethem.

« Nous sommes convaincus qu’actuellement, les perspectives sont fondamentalement bonnes et je pense que c’est un point important. Le vaccin a déjà été et reste notre moyen de sortir de cette pandémie. (…). Ce qui est sur, c’est qu’on va vivre avec le virus et le vaccin va continuer à nous protéger contre les formes graves de la maladie. »

Le porte-parole en a profité pour remercier toutes les personnes qui, dans l’ombre, ont travaillé à la bonne tenue de ces conférences de presse.