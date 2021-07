Les gagnants

Christopher Froome

On adore Tadej Pogacar, le grand vainqueur, Wout Van Aert, l’as des as, et Julian Alaphilippe, le baroudeur. Mais durant ce Tour de France, on a un peu perdu de vue, avouons-le, Christopher Froome. Normal : le quadruple vainqueur a terminé à la 133e place. Belle consolation pour lui : des journalistes lui ont attribué le prix du coureur le plus gentil et le plus poli. Par les temps qui courent, ça vaut un Maillot jaune.

Jeff Bezos