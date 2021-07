Les sept merveilles de Belgique (3/7): «La Descente de croix» de Pierre-Paul Rubens

Dans la liste des sept merveilles, on ne pouvait oublier Rubens, tant le peintre anversois du XVIIe siècle a marqué sa ville d’Anvers et l’art de la Contre-Réforme.

Le plus beau tableau de Rubens, peut-être le plus beau tableau du monde, c’est La Descente de croix de Notre-Dame d’Anvers », écrivait Théophile Gautier en 1836. On ne pouvait rêver meilleur préambule à notre déplacement anversois. La tour de la cathédrale d’Anvers, sans doute la plus belle du pays, devait nous servir de guide mais, lassée par tant de compliments, elle avait décidé de se draper sous les échafaudages, ne laissant rien percevoir de sa grâce. En travaux, la cathédrale Notre-Dame d’Anvers ne présente donc pas son profil le plus avenant. Pour pénétrer en son sein, on doit se faufiler sous ces échafaudages, déçu mais alléché par le menu intérieur.