Sander Gille (ATP 30) et Joran Vliegen (ATP 29) s’apprêtent à vivre leur toute première participation aux Jeux Olympiques, samedi à Tokyo. Les deux Limbourgeois, 30 et 28 ans, sont ainsi engagés dans le double messieurs en tennis. Ils affronteront au premier tour samedi matin les Néerlandais Wesley Koolhof (ATP 14) et Jean-Julien Rojer (ATP 27), têtes de série N.8 du tableau.