FNG enclenche la procédure de la sonnette d'alarme

Dans le cadre de la procédure de la sonnette d'alarme, le conseil d'administration peut proposer aux actionnaires la dissolution de la société ou un plan de redressement. Le groupe opte pour cette dernière solution. Les mesures de relances proposées étant en réalité déjà mises en œuvre, le conseil d'administration se dit convaincu que la relance annoncée pour l'automne prochain ne sera pas remise en cause.

"Lors de l'élaboration des chiffres annuels de 2020, en vue de leur discussion et approbation par l'assemblée générale, le conseil d'administration a constaté que les actifs nets de la société étaient tombés à moins de la moitié du capital : 16.274.582 euros d'actifs nets (chiffres non audités), contre 60.679.208 euros de capital. Le vote sur les mesures de relance et la poursuite des activités de la société ne peut attendre la prochaine assemblée générale, prévue en automne, car la procédure de la sonnette d'alarme prévoit un délai maximum de deux mois", explique la société dans son communiqué.