Carte blanche: et si l’on reconstruisait autrement le fond des vallées?

Le drame qui a frappé les vallées liégeoises ne laisse pas d’alternative. Il faut repenser la place qu’occupent les rivières sur le territoire wallon et, plus largement, son aménagement.

Dans un article publié en mars 2020 dans la revue en ligne AOC, l’architecte suisse Philippe Rahm nous alertait sur le « stupéfiant retour du réel » auxquels nous confrontent tant la pandémie du coronavirus que le réchauffement climatique. L’architecte suisse y fait le constat que ces deux crises contemporaines nous ont poussés à sortir de la zone de confort dans laquelle nous nous étions complu depuis l’émergence de la société de consommation (dès les années 1950) qui nous avait mis à l’abri du froid et protégé des maladies (suite à la généralisation des antibiotiques).

En Belgique, l’année 2021 aura été marquée par la concomitance de la crise sanitaire toujours en cours à ce jour et l’événement pluvieux exceptionnel qui a eu lieu les 14 et 15 juillet derniers et qui a touché singulièrement la Wallonie avec des situations paroxystiques en province de Liège, dans les vallées de la Höegne, de la Vesdre et de l’Ourthe.