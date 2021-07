Pékin s’apprêterait à infliger une amende record au «Uber chinois»

Pékin réfléchit à des sanctions sans précédent à l’encontre de Didi, visé par une enquête après son entrée en Bourse à Wall Street, dont une amende record qui dépasserait celle infligée à Alibaba, écrit l’agence d’information financière Bloomberg. Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne fondé par le fantasque milliardaire Jack Ma, avait été condamné en avril à payer 2,3 milliards d’euros à l’Etat chinois pour entrave à la concurrence.

Didi, qui domine dans son pays le marché de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC), est lui visé par une enquête en lien avec sa collecte de données privées. Et sur ordre des autorités, l’application ne peut plus être téléchargée, une mesure sans conséquence toutefois pour les utilisateurs de Didi l’ayant déjà installée sur leur téléphone. Régulateurs et enquêteurs de plusieurs ministères ont débarqué la semaine dernière au siège de Didi pour passer en revue les questions de sécurité autour des données personnelles, une opération d’ampleur inédite.