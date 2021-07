Jeux olympiques: Nina Derwael face au défi de sa vie

En posant son pied gracile sur les praticables de l’Ariake Center ce dimanche, repaire des gymnastes en cette quinzaine olympique, Nina Derwael songera inéluctablement au chemin parcouru depuis son premier rendez-vous olympique, il y a cinq ans à Rio. L’adolescente timide, d’une superbe élégance dans l’effort, avait alors terminé 19e du concours général. Un résultat certes passé inaperçu auprès du public peu averti qui redécouvre l’exigence et la beauté esthétique de la gym artistique tous les quatre ans, mais que les puristes avaient immédiatement mis en exergue. La Trudonnaire venait en effet de réussir le meilleur résultat de l’histoire de la gym belge aux JO.

Cette première balise, posée le long d’un chemin de conquêtes de plus en plus large, est déterminante, elle donnait la direction à suivre et surtout, du sens aux efforts que la Limbourgeoise avait consentis depuis l’âge de 11 ans et son déménagement vers le centre d’excellence de Gand.