Gabriel Ringlet: «Quand on se promène dans les paysages du Condroz, les choses s’apaisent à l’intérieur»

Gabriel Ringlet connaît parfaitement la région pour y être né voici plus de 70 ans. Quand il y retourne, le prêtre catholique et ancien professeur d’université entreprend comme un « pèlerinage au pays de sa mémoire familiale ».

Ici, les routes sont étroites et sinueuses, les maisons sont en pierre et les places ne sont pas forcément goudronnées. Les villages s’étirent souvent en hameaux. Des petits cimetières entourent les églises. Et il n’est pas rare de tomber sur un château. On est en plein Condroz liégeois, où les Ardennes ne sont encore qu’un point qui bleuit dans l’horizon. C’est la région natale de Gabriel Ringlet, celle où régulièrement il continue de balader la mémoire des siens et son affection pour eux.