Cambriolage: comment bien choisir son système d’alarme?

Le marché de la protection électronique est en croissance, boosté par les innovations technologiques. Ces dernières l’ont également rendu plus accessible à toutes les bourses. Gare toutefois aux multiples produits disponibles : il y a à boire et à manger.

C’est une crainte partagée par beaucoup à la veille d’un départ en vacances : l’introduction impromptue d’un visiteur mal intentionné pendant son absence… Alors commençons par une bonne nouvelle. Les chiffres des cambriolages dans les habitations sont en baisse chez nous. Effet covid ? Oui, entre 2019 et 2020, les statistiques de la police fédérale ont plongé de 28 %, avec 34.299 intrusions (ça reste quand même une petite centaine chaque jour). Mais pas seulement, puisque la baisse est continue depuis 2014. Conséquence ou pas de ce mouvement, le marché des alarmes et de la télésurveillance, lui, se porte bien. « Le marché est en progression car le particulier tient à sa sécurité », commente Patrick Van Liempt, le secrétaire général d’ALIA Security, l’association professionnelle belge de la sécurité électronique. Un seul chiffre pour illustrer (récolté par GfK) : entre mai 2019 et avril 2020, les ventes de caméras de vidéosurveillance IP, connectées à internet, ont augmenté de 32 %.