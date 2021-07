Voici les hypermarchés français où le pass sanitaire sera nécessaire

Dès le 1er août, en France, le pass sanitaire sera obligatoire pour entrer dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2.

Pour aller au cinéma, au musée ou dans des établissements sportifs, les Français doivent désormais présenter une preuve de vaccination ou un test covid négatif alors que le nombre des contaminations explose, en raison du variant delta, plus contagieux.

Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire sera exigé dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes (contre 1.000 auparavant), tandis que l’Assemblée nationale examinera à partir de 15 h le projet de loi l’étendant début août aux cafés, restaurants et trains.

Pour faire face à ces nouvelles contraintes, la tour Eiffel, qui a reçu depuis vendredi la moitié de sa fréquentation estivale habituelle, a prévu des tests antigéniques pour tous les visiteurs sans pass sanitaire (gratuits pour les Français, payants pour les étrangers).