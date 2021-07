Elise Mertens confiante avant son entrée en lice en double aux Jeux: «Il y a moyen de réaliser quelque chose avec Alison»

Elise Mertens (WTA 17) fera aussi son entrée en lice dans le tournoi olympique, samedi, à Tokyo. La Limbourgeoise, 25 ans, portera tous les espoirs de Team Belgium en tennis suite à l’absence de David Goffin (ATP 20), blessé à la cheville. Et peut-être plus en double qu’en simple après son triomphe à Wimbledon et sa place de numéro 1 mondiale de la discipline. C’est d’ailleurs par le double, avec Alison Van Uytvanck (WTA 62), qu’elle entamera sa campagne, contre les Espagnoles Garbine Muguruza (WTA 9) et Carla Suarez Navarro (WTA 206).