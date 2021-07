Jelle Geens positif au coronavirus: une chance de médaille aux Jeux s’envole

Douche froide, très désagréable malgré la chaleur intense qui commence à envelopper Tokyo : le Limbourgeois Jelle Geens, 9e triathlète mondial et récent 2e du WorldSeries de Yokohama, a été testé positif au coronavirus dans la quatorzaine précédant son départ pour les Jeux, ce qui le prive de facto de participation à l’épreuve individuelle programmée ce dimanche. « Pure malchance » a réagi l’athlète auprès de nos confrères de HLN. « Je suis en forme, le parcours me convenait et je ne souffre généralement pas de la chaleur, les ingrédients d’une belle performance étaient donc a priori réunis… »