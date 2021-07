Le mercato des tubes bat son plein

Bob Dylan, Neil Young, David Guetta… Un nombre record de musiciens vendent de leur vivant leur catalogue de chansons. Pour des raisons familiales et fiscales. Avec le covid, la rentabilité des chansons flambe.

Shakira a cédé 145 titres fin 2020 à Hipgnosis. En 2022, les droits devraient exploser avec la sortie d’un nouvel album, une tournée mondiale et l’intégralité du catalogue ressorti en version vinyle. - Belga.

Selon le Financial Times, David Guetta aurait touché 100 millions de dollars en vendant ses titres passés et futurs à Warner Music en juin dernier. Alors que les guitares résonnent à nouveau dans les festivals et qu’Universal Music se prépare à entrer en Bourse le 21 septembre à Amsterdam, un coup de tonnerre frappe depuis Londres.

« J’adorerais acheter les chansons de Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Charles Aznavour, Joe Dassin, Téléphone, Air, Daft Punk, Justice, Jacques Brel, Georges Moustaki, Charles Trenet, Edith Piaf, Serge Gainsbourg, Renaud et les Rita Mitsouko », a annoncé au Figaro Merck Mercuriadis, le fondateur de Hipgnosis. « Je veux les aider à gérer leurs tubes. Avec 88 spécialistes pour gérer 64.000 chansons, ma société est plus apte que les multinationales qui ont des petites équipes pour des millions de titres. »