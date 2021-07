Philippe Henry: «L’état du réseau d’écoulement des eaux nous inquiète»

Les zones sinistrées par les dramatiques inondations de la semaine dernière vont-elles pouvoir résister face à une nouvelle offensive météorologique ? La question met en branle tous les services de crise des entités fédérées et fédérales en ce moment pour déterminer la meilleure décision à prendre et éviter un nouveau drame. Ainsi, ce vendredi matin, l’IRM a relevé son niveau d’alerte plaçant une bonne moitié du pays en alerte orange pour les orages qui pourraient s’abattre entre ce samedi 14 h et ce dimanche 3h du matin sur la moitié est du pays.