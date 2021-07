Risque d’inondations: Limbourg évacuera sa zone sinistrée de manière préventive

Suite aux fortes pluies et orages que l’on annonce ce week-end, la bourgmestre de Limbourg a expliqué à nos confrères de Sudinfo avoir la volonté d’évacuer les habitants qui se trouvent dans la zone sinistrée de sa commune.

Plusieurs rues sont concernées par l’évacuation. « Nous allons avoir 24 h pour évacuer les habitants qui se trouvent encore actuellement en zone sinistrée », explique Luc Delhez, premier échevin de Limbourg à nos confrères. « On annonce 70 litres par m² sur l’est de la Belgique à partir de ce samedi 16 heures. Comme c’est déjà Tchernobyl depuis 10 jours au centre de la commune, on ne veut prendre aucun risque. On va appliquer le principe de précaution et on ne veut plus voir personne dans la zone sinistrée ce week-end. »