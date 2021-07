Jeux olympiques: Emma Plasschaert, l’âme à la vague

PORTRAIT

Elle est de passage au pays, comme très peu souvent, et il faut donc en profiter. Ce matin, elle s’est infligé une séance de musculation et avant de repartir au vent, Emma Plasschaert accepte de jeter l’ancre et de calmer sa boulimie de grands espaces marins le temps d’une conversation. « Je suis en Belgique en moyenne une centaine de jours par an », confie-t-elle à toute vitesse avec son accent ouest-flandrien qui fleure bon les embruns de la mer du Nord, tout en lissant ses longs cheveux blonds. « Chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. Je ne me sens pas liée à un endroit particulier, mais, quand je ne suis pas chez moi, à Gand, c’est sûr, ma famille et mes amis me manquent. Mon lit, aussi ! »