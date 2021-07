L’avenir de Walibi: «Le covid et les inondations ne remettent pas en cause la stratégie globale»

Entretien

Un mètre vingt d’eau dans le parc, inondant toutes les attractions dont le nouveau Kondaa, la montagne russe la plus haute et la plus rapide du Benelux inaugurée cette année. Le directeur de Walibi, le parc d’attractions wavrien, ne s’attendait jamais à vivre une telle catastrophe, surtout juste après la crise sanitaire du covid qui avait déjà impacté l’équilibre financier du site. Heureusement, la Compagnie des Alpes, propriétaire de Walibi à l’instar de 12 autres parcs de loisirs et qui a réalisé plus d’un milliard d’euros d’investissement depuis 2014, fait le gros dos en attendant le retour des beaux jours. Entretien avec Jean-Christophe Parent.