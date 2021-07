Train, bus, voiture, avion ou bateau: quel mode de transport faut-il privilégier pour voyager en pleine épidémie?

Les experts s’accordent de plus en plus pour dire que l’avion est un des moyens de transport les plus sûrs en ce qui concerne la propagation du covid. - Reuters.

La transmission du virus par des personnes asymptomatiques, via des gouttelettes expectorées ou des particules plus fines transportées plus loin par aérosols sont des caractéristiques du Sars-Cov-2 qui ne peuvent plus être ignorées notamment dans la prise en compte des risques dans les différents modes de transport.

Partout dans le monde, la pandémie de covid a considérablement impacté les moyens de transport public en raison du fait que les personnes s’y trouvent rassemblées dans un lieu confiné, en contact avec de nombreuses surfaces potentiellement contaminées – même si la contamination de contact est maintenant considérée comme faible – et avec un contrôle de personnes contaminées parfois difficile surtout dans les transports du quotidien. De plus, l’utilisation de ces transports implique aussi la fréquentation de gare ou de zones d’embarquement où la foule peut se masser, ce qui accroît les risques de contamination.