A Villers-la-Ville, le Petit Prince

A Villers-la-Ville, les grands spectacles en costumes se déploient généralement au milieu des ruines de l’abbaye offrant un décor de rêve. Cette année, surprise : la scène est logée dans un angle extérieur et occupée par une scénographie tout en hauteur et en sobriété. Quelques dunes stylisées et au sommet de la plus haute, un simple écran.

A 21h30, un grondement se fait entendre et la queue d’un avion d’un autre temps apparaît entre deux dunes, suggérant l’accident. Aussitôt, un personnage en blouson de cuir déboule sur le plateau et s’affaire dans sa boîte à outils. Mais voici que surgit celui que tout le monde attendait : le Petit Prince en personne. Cheveux jaunes ébouriffés, épée au côté, long manteau flottant, écharpe autour du cou, il ressemble exactement à l’image qu’on s’en faisait. Et il prononce la phrase incontournable : « S’il vous plaît, dessine-moi un mouton ! »