Premier League: l’Anglais Jadon Sancho quitte Dortmund pour Manchester United contre 85 millions d’euros

Le club mancunien l’a communiqué ce vendredi. «Manchester United est ravi d’annoncer le recrutement de Jadon Sancho, jusqu’en juin 2026 avec une année supplémentaire en option, sous réserve de validation internationale».

Sancho, 21 ans, a participé à l’Euro avec l’équipe d’Angleterre aux côtés de ses jeunes acolytes Marcus Rashford (avec qui il évoluera chez les Red Devils), 23 ans, et Bukayo Saka, 19 ans, amenant les Three Lions jusqu’en finale de la compétition où l’Italie l’a emporté aux tirs au but.

Les trois pépites ont raté leur tir au but, donnant la victoire aux Italiens, ce qui leur a valu un déferlement d’insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Manchester United tient là son premier gros transfert du mercato, alors que l’avenir de son milieu français Paul Pogba, à qui il reste un an de contrat, alimente les rumeurs.