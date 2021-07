Un nouveau Cinquantenaire pour le bicentenaire

Réfléchir à l’avenir du Cinquantenaire, c’est tenter de transformer une trentaine d’hectares assez unanimement décrits comme peu lisibles, peu accessibles, vieillots et en mauvais état, en un outil permettant l’appropriation de l’histoire et la construction de l’avenir. Thomas Dermine a réuni des profils très différents au sein du comité de pilotage placé sous la direction de Paul Dujardin. On y retrouve bien sûr les responsables des différents « occupants » – les Musées royaux d’Art et d’Histoire, de l’Armée et d’Histoire militaire et l’Institut royal du patrimoine artistique. Mais aussi Caroline Pauwels, rectrice de la VUB, Marius Gilbert, vice-recteur à la recherche de l’ULB, Laurent Hublet, cofondateur de Be Central, Didier Viviers, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique… Ou encore Hadja Lahbib, en charge de la candidature de Bruxelles au titre de capitale culturelle européenne 2030, un projet à relier au bicentenaire.