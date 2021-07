Inondations: à Court-Saint-Etienne, l’eau détruit les rêves d’urbanisation

En quelques heures, les autorités communales, qui croyaient maîtriser les trois cours d’eau traversant leur entité, ont vu s’effondrer leur rêve de croissance tranquille. Et c’est le plus modeste d’entre eux, l’Orne, qui s’est transformé en flots furieux. De quoi remettre en question la politique immobilière des prochaines années ?

Reportage

Avec ses friches industrielles progressivement transformées en logements sociaux ou appartements de luxe, son bassin d’orage prudemment installé près de la Dyle, ses champs et ses bois encore intacts de l’autre côté de la nationale, Court-Saint-Etienne se croyait à l’abri, prête à accueillir, dans les années à venir plusieurs milliers d’habitants, qui s’ajouteront aux « semi-ruraux » et « semi-urbains » déjà installés aujourd‘hui. Et bien non : en quelques heures, le bourgmestre Goblet d’Aviela, qui croyait maîtriser les trois cours d’eau traversant sa commune, a vu s’effondrer son rêve de croissance tranquille.