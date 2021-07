Des Jeux olympiques sous haute pression dans un Japon à deux vitesses

Comme partout ailleurs, les facteurs socio-économiques jouent un rôle majeur dans les transmissions. Alors que le Premier ministre japonais a rencontré le patron de Pfizer pour accélérer les livraisons de vaccins, des experts plaident pour que la campagne de vaccination priorise les plus vulnérables.

Au Japon, le bilan quotidien des tests effectués depuis le 1er juillet sur les personnes travaillant sur les Jeux (sportifs, encadrements, médias) faisait état ce vendredi de 100 cas positifs, sur plus de 20.000 personnes testées. Malgré toutes les précautions prises pour sanctuariser le village olympique, les contaminations partent en flèche dans l’archipel : jeudi, le ministère de la santé répertoriait 5.387 nouveaux cas, une hausse de 454 cas en un seul jour. Les experts préconisent qu’à Tokyo le taux d’infection descende sous les 100 cas par jour pour éviter que les JO ne fassent flamber l’épidémie. Le 17 juillet, on en comptait dix fois plus.