Tour de Wallonie: deuxième succès pour Groenewegen, Simmons toujours leader avant la dernière étape (vidéos)

Dylan Groenewegen a remporté la 4e étape du Tour de Wallonie cycliste (1.Pro) disputée vendredi sur 206 km entre Neufchâteau et Fleurus.

Le Néerlandais de Jumbo-Visma s’est imposé au sprint devant l’Italien Giacomo Nizzolo (Qhubeka NextHash) et le Colombien Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates). L’Américain Quinn Simmons (Trek-Segafredo), cinquième, a conservé son maillot de leader avant la dernière étape.

Après le sprint intermédiaire de Gedinne après 70 km de course, Baptiste Planckaert (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) et Alessandro De Marchi (Israël-Start Up Nation) ont pris le large pour devancer rapidement le peloton de près de 3 minutes. A 100km de l’arrivée, l’écart avait doublé jusqu’à 6 minutes. L’écart se réduisait de moitié au sommet de la Côte de Soulme.