L’Ouest canadien brûle, à qui la faute?

Correspondant à Montréal

Les forêts de la Colombie-britannique sont ravagées par les flammes. « Nous avons beaucoup, beaucoup de semaines devant nous (avant d’en avoir fini) », a déclaré le premier ministre de Colombie-britannique (CB), John Horgan, lors d’une conférence de presse. Si le nombre d’incendies tourne autour de 300 feux de forêts ces derniers jours, le gouvernement de la province de l’Ouest canadien a dû décréter l’état d’urgence mardi dernier. Plus de 3.100 pompiers et militaires combattent les feux de forêts. Ils recevront l’appui de 350 hommes et femmes des forces armées dans les prochains jours et d’une centaine de pompiers mexicains ce week-end. Selon le gouvernement de CB, plus de 170 avions Canadair et hélicoptères bombardiers d’eau balaient le ciel de la province.