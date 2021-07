Dante Vanzeir estime que son heure est venue avec l’Union Saint-Gilloise: «Je n’ai jamais reçu une chance de montrer que je pouvais réussir en D1A»

Quarante-huit ans après sa dernière apparition en Division 1, l’Union Saint-Gilloise s’apprête à faire son grand retour au plus haut niveau. Et par la grande porte, héritant d’un derby face au voisin bruxellois en guise d’entrée copieuse. Le plat de consistance sera, une semaine plus tard, encore plus lourd à digérer avec la réception du Club de Bruges. Mais tout cela n’effraie en aucun cas Dante Vanzeir, révélation de la saison dernière en Division 1B où il se sera (re)fait une santé.