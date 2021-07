bpost: davantage de services et de numérique dans les guichets

Plus de services et plus de numérique dans les guichets bpost. - Photo News.

Il est là, prêt, encore tout chaud. Après des mois de négociations au sein du gouvernement et entre celui-ci et l’entreprise publique, le nouveau contrat de gestion de bpost vient d’être approuvé par le conseil des ministres. Il encadrera, à partir du 22 janvier prochain et durant les cinq prochaines années, les missions de la société postale en termes de services d’intérêt économique général (SIEG). Notons ici que la distribution des journaux et les obligations de service universel (normes de qualité de la distribution du courrier et des colis notamment) font l’objet de deux autres contrats de gestion séparés, qui arrivent à expiration plus tard (fin 2022 pour le premier et fin 2023 pour le second). Que trouve-t-on dans le nouveau contrat ? Pas de grande révolution, mais surtout une remise au goût du jour de plusieurs volets.