Le variant delta fera-t-il dérailler la reprise économique?

Il n’y a pas que la météo qui a fait grise mine en ce mois de juillet (c’est le moins que l’on puisse dire) ; le baromètre économique, lui aussi, n’est plus tout à fait au beau fixe. Il y a quelques semaines, les autorités, un peu partout, avaient entamé la levée des mesures de “lockdown” ; et la plupart des conjoncturistes, encouragés par les indicateurs économiques, notamment la confiance retrouvée des ménages et des entreprises, et les progrès de la vaccination, avaient relevé leurs prévisions. « Le rebond, c’est maintenant », titrait ainsi en « une » Le Soir du 23 juin.