«Adem Zorgane aura besoin d’un temps d’adaptation»

Depuis jeudi, Edward Still compte un joueur de plus dans ses rangs en la personne de l’Algérien Adem Zorgane, qui, bien que déjà qualifié, n’est logiquement pas encore prêt pour ce samedi. « Il m’a laissé une très bonne impression », lance le coach carolo. « C’est un bon joueur que l’on a beaucoup analysé et il va apporter un plus à ce noyau. Mais peut-être pas directement et il le sait. Nous avons eu une conversion à ce sujet il sait qu’il y aura un temps d’adaptation. Après, la durée de celui-ci dépend de plein de choses. En tout cas, il est fit et les résultats de ses tests sont bons. Il a travaillé individuellement avec le préparateur physique pour voir où il en était et on va l’intégrer au groupe dès lundi. On va adapter sa charge pour répondre à ses besoins. »