Tour de Wallonie: «Je ne lâcherai pas mon maillot de leader samedi», prévient le leader Quinn Simmons

Il se battra jusqu’au bout pour conserver son maillot organe de leader du Tour de Wallonie.

« Je suis très heureux de porter le maillot de leader du Tour de Wallonie pour la 2e journée consécutive et je ne compte le laisser partir samedi, dans la dernière étape », a confié l’Américain. « L’étape de vendredi était la plus longue et ce fut dur. Mes coéquipiers ont vraiment tout donné pour me protéger. C’était l’étape la plus dure à contrôler, nous avons roulé tout le temps à bloc. Nous avons sauvé le maillot et c’est l’essentiel. Je n’ai pas l’intention de céder mon maillot de leader dans la dernière étape, c’est un fait ! »