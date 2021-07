Intempéries: l’IRM lance une alerte orange aux orages sur la plupart des régions

Sous les cellules les plus intenses, l’Institut royal météorologie met en garde contre de fortes rafales de vent, des cumuls de pluie parfois importants et d’un risque de grêle.

L’IRM lance une alerte orange aux orages samedi en fin d’après-midi jusque 22h00 environ sur toutes les régions à l’exception de la Côte.

L’IRM prévoit d’abord des averses orageuses éparses dès samedi matin mais, durant l’après- midi et en soirée, de nouvelles averses orageuses intenses et plus répandues pourront éclater en de nombreux endroits.

« Ces cellules orageuses seront nettement plus localisées dans l’espace et le temps que la semaine passée, mais quelques débordements ponctuels ne sont cependant pas à exclure », précise l’IRM dans son avertissement.