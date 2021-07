Mbaye Leye reste satisfait de son Standard malgré le partage avec Genk: «J’ai vu beaucoup de bonnes choses dont on doit s’inspirer pour la suite»

Malgré la déception évidemment présente dans le vestiaire liégeois au terme de la rencontre contre Genk (1-1), après avoir mené jusqu’à la 93e, Mbaye Leye voit tout de même une prestation intéressante de son équipe. « Il y a toujours une petite déception lorsqu’on prend un but comme celui-là à la fin », commente l’entraîneur. « Mais on a fait une bonne deuxième mi-temps et je trouve qu’on a plus confiance dans notre système. On a fait le jeu. Et les trois points auraient été mérités vu cette deuxième mi-temps. Dans l’ensemble, pour un premier match, j’ai vu beaucoup de bonnes choses dont on doit s’inspirer pour la suite. »